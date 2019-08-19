Гонконг, Китай, 19 августа 2019, 02:55 — REGNUM
Акции протеста в Гонконге на выходных собрали большое количество участников, однако официальные цифры и результаты подсчета оппозиции сильно разнятся, 19 августа передает агентство Reuters.
Так, по информации полиции, митинг 17 августа в пике собрал 108 тыс. участников, на демонстрации 18 августа в парке «Виктория» были 128 тыс. человек.
Организаторы митингов заявляют, что в каждом участвовали более 400 тыс. человек. Однако некоторые оппозиционные группы и СМИ утверждают, что в акции 17 августа приняли участие около 1,7 млн протестующих.
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