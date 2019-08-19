* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 01:47 — REGNUM

Спецпредставитель США Залмай Халилзад уверен, что мирный договор с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поможет одержать победу над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 18 августа передает агентство Reuters.

«Успех в этом деле даст афганцам гораздо более сильные позиции для победы над ИГИЛ» , — заявил Халилзад в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле, жертвами которого стали более 60 человек.

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