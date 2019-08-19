19 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Бесстрашию несистемной оппозиции, смело нарушавшей российской законодательство на несанкционированных акциях в центре Москвы, стоит искать объяснение. Если это идейная стойкость, почему протест так легко спал 17 августа? Очевидно, что вера в безнаказанность имеет более приземлённые основы.

Евгений Цоц, , 08:46 — REGNUM

Митинги 17 августа в Москве показали ослабленную инерцию или даже апатию протестных сил. Многие говорят о слабости КПРФ, не сумевшей собрать достойного числа сторонников в разгар избирательной кампании. Но либеральные силы показали себя не лучше. Для них согласованный митинг был возможностью подлить масла в огонь протеста, и если коммунисты и впрямь так слабы, не помешала бы их повестка и разногласия между левыми и правыми. Кроме того, к счастью, схлынули и несанкционированные акции, если не считать прогулку школьников по Арбату и одиночные пикеты, на которые пришла наиболее законопослушная часть либеральных сил — «яблочники».

Флаг ЛГБТ на митинге Олег Константинов © ИА Красная Весна

Участник митинга КПРФ Татьяна Барыбина © ИА Красная Весна

Понятно, что на решение сбавить обороты повлияла жёсткая реакция правоохранительных органов, возбудивших уголовное дело в отношении организаторов беспорядков и щедро назначенные судами штрафы за участие в несанкционированных митингах и призывы к ним. Но ведь это можно было предугадать. Не просто так менялось законодательство последние годы, серьёзность настроя показал и «предупредительный» арест Алексея Навального, претендующего на лидерство среди несистемщиков. Тем не менее протесты состоялись и были предельно дерзкими. Почему?

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в газете «Завтра» обратил внимание на реакцию либеральных аналитиков на московские предвыборные события и заметил, что в их конструктах мэру Москвы Сергею Собянину отводят роль жертвы силовых структур. Ох уж эти siloviki, как писала когда-то западная пресса!

«На мой взгляд, позиционирующий себя в качестве технократа Собянин легко может стать знаменем той части российской олигархии и связанной с ней бюрократии, которая недовольна ссорой путинского Кремля с Западом и считает необходимым как можно скорее закончить её миром «по-горбачёвски», то есть тотальной капитуляцией — с последующим новым витком людоедских реформ», — пишет Делягин.

Замечание уважаемого эксперта убедительно объясняет происходящее. Собянина выгораживают те, кто в числе первых, казалось, должен был его ругать. Мол, да, мэр делает громкие заявления о том, что наведёт порядок в городе, но куда ему деваться, если правоохранительные органы настроены серьёзно?

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

У столичных либералов были основания видеть в Собянине если не союзника, то хотя бы нейтральную фигуру, неспособную им навредить, заявил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, знакомый с ситуацией с выборами в регионе. Он отметил, что у одного из незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва есть в Москве заметный бизнес, которым невозможно заниматься, не находясь в контакте с городской властью. И, по его информации, взаимодействие может выходить за стандартные в такой плоскости вопросы, затрагивая и политические моменты.

По мнению источника, наиболее проблемным для незарегистрированных кандидатов был вопрос сбора подписей, которых, учитывая статус самовыдвиженца, требовалось немало. И вот здесь они крайне нуждались в сторонней помощи. С другой стороны, московским властям в Мосгордуме не нужны депутаты, способные поднимать острые для них вопросы. В идеале дума должна состоять из московских единороссов или хотя бы из безопасной оппозиции, которая оттенит другие политсилы и вберёт в себя протестный электорат.

На митинге Олег Константинов © ИА Красная Весна

Удалось ли сторонам договориться? Ответ на этот вопрос, безусловно, недоступен широкой публике. Однако очевидно, что несистемные либералы, даже несмотря на антикоррупционные «расследования» в отношении отдельных лиц московской мэрии, для городской власти пока безопасны. На их акциях и «прогулках» целью лозунгов становится полиция, а также федеральная власть, а на согласованных митингах не находится места для столичных проблем.