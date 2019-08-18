Ереван, , 23:57 — REGNUM

Согласно сведениям, полученным из генпрокуратуры Российской Федерации, удовлетворение ходатайства Генпрокуратуры Армении о выдаче Миграна Погосяна с целью подвергнуть его уголовной ответственности не было оценено возможным, «принимая за основу пункты 19-ой статьи Конвенции от 22.01.1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Об этом сообщают из отдела по связям с общественностью прокуратуры Армении.

Мигран Погосян © Photolure

Отмеченная выше статья Конвенции, в качестве основания для полного или частичного отклонения ходатайства об оказании правовой помощи предусматривает те случаи, когда оказание подобной помощи может навредить свободе лица, в отношении которого был направлен запрос, его безопасности или же противоречит законодательству.

При этом, как отмечается в сообщении, Генпрокуратуре Армении не было предоставлено четкой информации о конкретном основании для отклонения ходатайства.

«В связи с вышесказанным Генпрокуратура Армении предложила Генпрокуратуре РФ предоставить четкую информацию о причинах отклонения ходатайства о выдаче М. Погосяна», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела бывшему главе Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении, генерал-майору юстиции, экс-депутату от правящей фракции Республиканской партии Армении Мигран Погосян обвиняется в присвоении или растрате в особо крупных размерах, а также злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

13 апреля следователи подали в суд общей инстанции Еревана ходатайство об аресте Погосяна, на тот момент времени он был в розыске. 21-го апреля он был задержан в России.

Погосян после задержания российскими правоохранительными органами обратился за политическим убежищем, заявив о политическом характере уголовного преследования по отношению к нему.

Член команды экс-президента Сержа Саргсяна, генерал-майор Мигран Погосян оказался в центре Панамского офшорного скандала еще при правлении Республиканской партии.

24 января этого года CCC возобновила расследование по уголовному делу об офшорах, которое в 2017 году было закрыто на основании отсутствия состава преступления. Тогда дело было возбуждено по признакам участия в незаконной предпринимательской деятельности.

В конце марта этого года Мигран Погосян был вызван на допрос, но не явился, объяснив это тем, что находится за границей. Однако 10 апреля ССС сообщила, что Погосян выразил готовность явиться на допрос. А уже 15 апреля ССС сообщила, что бывший депутат привлечен по делу в качестве обвиняемого. ССС объявила его в розыск, а суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

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