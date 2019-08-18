Брюссель, , 22:56 — REGNUM

Власти Европейского союза осуждают террористический акт, который был совершен во время празднования свадьбы в столице Афганистана. Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

«ЕС будет и впредь поддерживать Афганистан в его борьбе с международным терроризмом, — говорится в сообщении. — … ЕС выражает свои самые искренние соболезнования».

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв в столице Афганистана прогремел во время свадебной церемонии 17 августа. По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек.

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