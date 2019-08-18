Лондон, , 19:18 — REGNUM

18 августа Гибралтар покинет иранский танкер Grace-1, задержанный ранее местными властями. Об этом сообщил посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад на своей странице в соцсети Twitter.

Grace 1 (cc) tasnimnews.com

«Судно (Grace-1) выйдет в море сегодня вечером (18 августа)», — написал дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля представителями военно-морских сил Великобритании в Гибралтарском проливе, был освобожден 15 августа. На борту судна находится более 2 млн баррелей нефти.

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