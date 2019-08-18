Пномпень, 18 августа 2019, 18:30 — REGNUM
Камбоджа уважает принцип и политику одного Китая, рассматривает ситуацию, которая сложилась в Сянгане (Гонконге) внутренним делом КНР, сообщает 18 августа Синьхуа со ссылкой на заявление камбоджийского МИД и международного сотрудничества.
Всецело поддерживая меры по наведению в регионе общественного порядка и обеспечению национальной безопасности, камбоджийские власти выступают за поддержание мира, социальной сплоченности и гармонии в соответствии с конституцией КНР, действующим внутренним законодательством, а также международными традициями и практикой.
В заявлении также содержится пожелание скорейшего возвращении сянганского народа к нормальной, мирной жизни.