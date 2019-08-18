Бишкек, , 18:05 — REGNUM

Пользователей социальных сетей возмутило использование на официальной встрече с участием членов правительства Киргизии и КНР географических карт, на которых в состав Китая отданы территории Киргизии. Об этом 15 августа сообщил экс-кандидат на пост министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии Тилек Токтогазиев на своей странице в социальной сети Facebook.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самое возмутительное это то, что такая карта используется на официальной встрече с участием членов правительства РК и КНР в столице Казахстана», — говорится в сообщении.

Также он отметил тот факт, что «Министерство иностранных дело сих пор не отреагировало на это нарушение».

Напомним, географическая карта использовалась во время экспертной встречи в Нур-Султане по международному сотрудничеству «Один пояс — один путь», которая прошла 29 мая 2019 года. Кроме этого, пользователи социальных сетей заявляют о том, что на китайской виртуальной торговой площадки Aliexpress продаются карты, на которых к КНР отнесены территории Таджикистана.

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