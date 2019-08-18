Киев, , 17:56 — REGNUM

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» для урегулирования конфликта в Донбассе готова работать над изменением Конституции страны. Об этом сообщил глава политсовета украинской партии Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter.

По его словам, представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы содействовать тому, чтобы конституционным большинством внести необходимые изменения в Конституцию Украины, если программа мира на Донбассе действительно будет главной стратегической задачей для создавшей коалицию партии.

10 августа глава политсовета украинской партии Виктор Медведчук на своей странице в Twitter сообщил, что решение главных проблемных вопросов Украины является главной целью представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде.

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