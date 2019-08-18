Москва, , 17:43 — REGNUM

«Наш университет — это реальный и очень редкий плюрализм мировоззрений, взглядов и позиций, который, право же, стоит беречь и лелеять, особенно сегодня», — заявил декан факультета социальных наук, руководитель департамента политической науки Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики Андрей Мельвиль на своей странице в Facebook.

Аудитория (cc) Thelma and Louise

Профессор рассказал, что каждый год на своей первой лекции вводного курса напоминает студентам о позиции немецкого философа Макса Вебера: политике не место в аудитории, что относится как к студентам, так и к преподавателям. «Еще я всегда говорю, что у меня есть совершенно определенные политические и идеологические взгляды, но я никогда не стану их излагать и тем более пропагандировать на занятиях в университете. Мы изучаем политику именно как ученые и стараемся делать это настолько беспристрастно, насколько это вообще возможно», — добавил Мельвиль.

«Именно исключительное, совершенно уникальное место нашего университета, нашей Вышки в современном политическом и идеологическом ландшафте предполагает особую выдержку и, я бы сказал, академический ригоризм. Наш главный и самый ценный капитал — профессиональный, исследовательский. Это наши публикации, исследовательские проекты, в том числе международные, наша «холодная», я бы сказал — «неполитическая» экспертиза по вопросам экономики, общества и политики», — отметил Андрей Мельвиль.

Ранее другой профессор ВШЭ, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Андрей Быстрицкий в своей авторской колонке для газеты «Московский комсомолец» призвал освободить университет от «политиканства и грубого манипулирования». «Мы категорически не желаем втягивания нашего университета в текущую политическую деятельность. И прежде всего потому, что мы заняты куда более важными вещами, а именно — созданием будущего для всех. И главный инструмент тут — наука, мысль, дискуссия», — заявил он от имени преподавательского состава университета.

ВШЭ оказалась в эпицентре дискуссий и скандалов на фоне несогласованных митингов и шествий в Москве, участниками которых стали некоторые студенты университета. Организаторы незаконных акций, среди которых — незарегистрированные по причине недостоверных подписей кандидаты в Мосгордуму, потребовали от ВШЭ оказывать юридическую поддержку задержанным студентам. Ряд преподавателей ВШЭ подписали так называемое «письмо политологов», в котором заявляется о «политических репрессиях в России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственным комитетом России после незаконной акции в Москве 27 июля возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и нападений на представителей правоохранительных органов. 3 августа в Москве также прошли незаконные шествия, а 10 августа — согласованный концерт-митинг, который посетили 20 тысяч человек.