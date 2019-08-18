Гибралтар, Великобритания, , 16:15 — REGNUM

Власти Гибралтара, получившие дополнительную информацию от США, не нашли причин задерживать иранский танкер Grace 1. Об этом говорится в размещенном на сайте правительства Гибралтара документе.

«Министерство юстиции Гибралтара не может требовать исполнения запросов (о задержании иранского танкера) в связи с действующим законодательством ЕС и различиями в санкционных режимах, применяемых против Ирана в ЕС и США», — говорится в документе.

17 августа в Минюсте США сообщили, что суд американского округа Колумбия выписал ордер на арест иранского танкера Grace 1. В соответствии с решением федерального суда, аресту подлежат как сам танкер, так и черное золото, которое он транспортировал.

Как передавало ИА REGNUMанкер Grace 1, который якобы «транспортировал нефть в Сирию», задержали власти Гибралтара 15 августа. Затем судно было освобождено решением местных властей.

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