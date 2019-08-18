Москва, , 15:33 — REGNUM

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что его страна фактически потеряла ключевые признаки государства. Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 18 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Кулеба опубликовал статью в украинской прессе, в которой признал, что его страна фактически теряет признаки государства. Последние пять лет для Украины оказались временем упущенных возможностей и положение в стране только ухудшилось.

Сенатор Пушков отметил, что такие слова Кулебы, да ещё и в украинской прессе — это «редкие моменты просветления».

Пушков напомнил, что последние пять лет Украины занималась «борьбой против России», но ни к чему хорошему это её не привело.

«Вот и займитесь, наконец, Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках: пять лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое», — пишет Пушков.

Член Совета Федерации считает, что украинским властям пора уже это понять и сделать соответствующие выборы.