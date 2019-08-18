Буэнос-Айрес, , 14:38 — REGNUM

Министр финансов Аргентина Николас Духовны решил уйти с занимаемого поста на фоне девальвации национальной валюты, передает телеканал TN.

Отмечается, что Духовны направил письмо с соответствующей просьбой президенту страны Маурисио Макри. В письме чиновник отметил, что для него было честью выполнять свои обязанности в правительстве при действующем президенте страны.

В свою очередь глава государства назначил главой Минфина министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу, передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, обвал песо произошёл на торгах 12 августа, когда национальная валюта Аргентины потеряла почти 30%. Это случилось после проигрыша Макри на праймериз 11 августа и победы оппозиционного кандидата Альберто Фернандес.

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