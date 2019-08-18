18 августа 2019 | Время чтения 10 мин

Если украинские власти не признают русинов отдельной национальностью, то власти Чехии, Словакии, Венгрии и других стран, на территории которых проживают русины, наоборот признают. Кстати, самый известный русин в мире – это американский художник Энди Уорхол (настоящее имя Андрей Вархола).

Александр Долгинцев-Межевой, , 14:27 — REGNUM

Мало кто в России это знает, но у киевских властей существуют проблемы с «сепаратистами» не только на Юго-Востоке Украины (в Новороссии), но и, как это ни странно звучит, на Западе Украины. Странно, потому что для интересующихся Украиной российских граждан Западная Украина — это всегда оплот украинских национал-патриотов всех мастей — Бандерштадт. Оказывается, это не совсем так.

Русинский флаг

В самой западной области страны — в Закарпатской — проживает небольшой народ, имя которому подкарпатские русины (их чуть больше одного миллиона человек), которые в основной своей массе отказываются считать себя украинцами.

Если венгерское национальное меньшинство (примерно 150 тысяч человек) время от времени бузит, поддерживаемое официальным Будапештом, то у русинов «тихое», какое-то толстовско-махатмагандиевское, ненасильственное сопротивление. Никакую «Русинскую весну» они организовывать не будут, в руки оружия брать не будут (Подкарпатская Русь — не Галичина и не Донбасс), они просто молча не поддаются никакой украинизации ни сейчас, ни тогда, когда была УССР.

После Первой Мировой войны этот край, во времена Австро-Венгрии принадлежавший мадьярам, вошел в состав Чехословакии под названием Подкарпатская Русь. После Мюнхенского сговора западных демократий с Гитлером в 1938 году его снова оккупировала Венгрия.

После Второй Мировой войны его ненадолго в свой состав возвратила Чехословакия, а в 1946 году чехословацкий президент Бенеш передал этой край СССР, потому что считалось, что там проживают «украинцы». Подкарпатская Русь вошла в состав Советского Союза не отдельной союзной республикой, о чем товарища Сталина так просили видные русинские деятели, а как Закарпатская область со столицей в Ужгороде.

В 1991 году еще при Горбачеве в Закарпатье прошел референдум, на котором 70% жителей области высказались за автономию края в составе Украины, но его результаты так и не были имплементированы в незалежной. Подкарпатская Русь так до сих пор и остается Закарпатской областью, а русины — украинцами.

Если украинские власти не признают русинов отдельной национальностью, то власти Чехии, Словакии, Венгрии и других стран, на территории которых проживают русины, наоборот признают. Кстати, самый известный русин в мире — это американский художник Энди Уорхол (настоящее имя Андрей Вархола).

О проблемах подкарпатских русинов и об их борьбе с киевскими властями за признание себя отдельным народом, мы поговорили с Татьяной Поп, председателем Австрийского кондиционного центра русинских организаций, которая зарегистрирована в Министерстве юстиции Австрии.

— Татьяна, перед первым туром президентских выборов на Украине вы как один из общественных деятелей русинского движения обратились к Петру Порошенко, записав специальное видеообращение. В нем вы сказали, что русины не будут голосовать за него, так как он не хочет публично сказать, как он собирается решать русинский вопрос. Порошенко пролетел. Как вы считаете, при новом президенте Зеленском будет решен русинский вопрос, или хотя бы начато его решение?

— Ролик из Facebook был удалён в течение нескольких часов, хотя за это время он набрал около 7 тыс. просмотров. А моя страница была заблокирована.

Но у меня много каналов коммуникаций с русинскими лидерами общественных организаций, поэтому усилия порохоботов, по большому счету, были напрасны. Русины, как я и говорила в ролике, не стали голосовать за Порошенко, и, вообще, в целом по Закарпатью (где проживают русины) была самая низкая явка на выборах.

Как будет себя вести Зеленский по отношению к русинам, я пока сказать не могу. Если команда у него состоит из грамотных людей, которые не будут совершать ошибки предшественников, то я и мои сторонники готовы к диалогу и поддержке Зеленского, а если риторика будет такая же, как у Порошенко — непризнание нас национальным меньшинством, то наше огорчение может вызвать непредсказуемую негативную реакцию.

На данный момент о Зеленском как о президенте ещё рано делать выводы. Лично мне он всегда был симпатичен и, в первую очередь, как талантливый актер. Как он справится со своими обязанностями на должности президента, скоро увидим.

— В чем вообще заключается русинский вопрос? Чего вы, русины, добиваетесь от Украины? Будете ли вы добиваться признания итогов референдума 1991 года, согласно которому свыше 70% жителей Закарпатья проголосовали за автономию края?

— Самая большая проблема — это этноцид русин в Украине. Непризнание нас официально национальным меньшинством. В то время как практически весь мир нас признает отдельным народом.

Я лично на протяжении двух лет провела, на мой взгляд, серьезную работу по возрождению русинской культуры. Например, инициировала встречи с представителями высших эшелонов власти Австрии, Венгрии, Чехии.

Совместно с ведущими специалистами в области международного арбитража из Вены, преподавателями публичного международного права из США организовывала дискуссионные площадки, посвящённые нарушениям международного права и компенсации ущерба, причинённого русинскому народу.

Так же я неоднократно встречалась с землячествами русинов в разных регионах Европы.

Мне буквально недавно было предложено возглавить Совет Кондиционного Центра русинских организаций. Этот центр организован при поддержке представителей австрийского правительства и зарегистрирован официально Министерством юстиций Австрии.

Его цель — сохранение традиций, языка, культурно-исторического наследия русин в мире. Мы хотим объединить русин всего мира для поддержки национального возрождения и поступательного социально-экономического развития русинского народа.

И ещё одна немаловажная задача — способствование официальному признанию геноцида русин в 1914—1919 гг. со стороны властей тогдашней Австро-Венгерской империи с последующей ликвидацией его последствий на основе международного права.

— Вот вы боретесь за сохранение своего, русинского языка, а он что, действительно сильно отличается от украинского?

— Конечно. Даже зная украинский, вы не поймете русинский язык или поймете с трудом, потому что, например, название хотя бы бытовых предметов у русинов отличается от их «украинских аналогов».

У меня в Киеве есть друг, который еще при СССР в 1986 году попал на Закарпатье. Ни о каком существовании подкарпатских русинов он, естественно, тогда не знал. Он отдыхал в санатории «Карпаты» рядом с русинским местечком Свалява. Так вот, когда друг присутствовал во время разговоров между собой местной молодежи, то абсолютно ничего не понимал. Даже просил перейти или на украинский, или на русский.

Он-то думал, что они будут по-украински говорить, и все никак не мог понять, почему он не понимает их языка, ведь в УССР считалось, что в Закарпатье живут украинцы.

— Я знаю, что по вероисповеданию часть русинов православные, а часть — греко-католики. Они из-за этого между собой не ссорятся? Нет между ними противостояния? Получается, что русины

— Нет, ну что вы. Подкарпатская Русь — не Галичина. Интересно, что православные русины — это верующие Московского патриархата. Русина из Киевского патриархата или из этой новой порошенковской ПЦУ вы, скорее всего, не найдете. Они строго за каноническую церковь. Что касается греко-католиков, то они не подчиняются Львову, они напрямую подчиняются Ватикану. Галицкие греко-католики и русинские греко-католики — это не одно и тоже.

В Галичине невозможно представить себе, чтобы православные Московского патриархата и греко-католики между собой сотрудничали, а в Закарпатье это абсолютно нормально, никаких барьеров нет.

Вот вам пример моей семьи: я — православная, а мой отец — греко-католик. Моя бабушка вообще была римо-католичкой. И абсолютно все нормально. Никаких ссор на религиозной почве никогда не было.

— Русины слишком сильно отличаются от галичан?

— Конечно. Если галичане нетерпимы и порой, особенно в политических делах, агрессивны и фанатичны, то русины не такие. Русины мягкие. Они никогда не будут никого убивать ради достижения тех или иных политических целей. Русины очень толерантно относятся к нациям, которые проживают в крае. Русины хорошо говорят и по-венгерски, и по-украински, и по-русски, многие по-словацки. Причем говорят с детства.

Хоть Закарпатье — это географически и Западная Украина, но ментально и политически мы не Западная Украина. Мы, по большому счету, голосуем не так как Западная Украина. Просто мы другие.

— Считается, что лучше всего русины чувствовали себя в межвоенный период, когда Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии. Я знаю, что вы несколько лет назад были приглашены на прием к президенту Чехии Земану, и это вызвало скандал в чешских и украинских СМИ. Можете рассказать, из-за чего вышел весь этот сыр-бор?

— В период, когда Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии, русины имели такой же статус как и словаки — автономная республика. У них был свой парламент, официальный статус русинского языка, русинский герб и русинский флаг. Русин не ущемляли в правах, они не чувствовали своей неполноценности в чехословацком государстве.

Но после распада Чехословакии для нашей нации наступили «темные» времена. Кстати, в 45-ом году после окончания Второй Мировой войны, русины самостоятельно без какого-либо сопротивления готовы были присоединиться к Советскому Союзу, но на правах союзной республики.

К сожалению, русинами воспользовались, обманули и присоединили к советской Украине в статусе области, уничтожив все права и размыв национальную идентичность.

По поводу президента Чехии могу в первую очередь сказать ему огромное спасибо за лояльное отношение к сегодняшним проблемам русинов. Ведь огромное количество жителей Закарпатья переехали работать в Чехию, и эта страна кормит их семьи в то время, как в Украине даже не всегда можно найти работу. Поэтому к Земану у меня очень тёплое отношение и огромное уважение .

Провокаторов хватает везде, и я даже не хочу на них тратить своё время. Как говорил когда-то один из моих любимых политических деятелей Уинстон Черчилль: «Вы никогда не достигнете пункта назначения, если будете останавливаться возле каждой лающей собаки, чтобы бросить в нее камень». Именно поэтому несмотря на недоброжелателей мы движемся дальше, преследуя светлые и высокие цели.

— Вы являетесь одним из спонсоров русинской культуры. В частности, вы финансируете русинское книгоиздание. Скажите, что сегодня представляет из себя современная русинская культура?

— Я стараюсь, по мере возможности, издавать книги наших талантливых писателей с одной целью — не дать умереть нашей культуре. Я начала работу с русинской молодежью: с блогерами, актерами, в том числе и юмористического жанра, которые записывают интересные и смешные ролики на русинском языке для Ютубканала и Инстаграм.

В общем, очень хочется сломать блокаду и сделать русинский язык «модным» и популярным среди молодежи .

— Я знаю, что очень много русин проживает в Москве. Причем, многие из ваших земляков — люди интеллектуальных профессий. Расскажите о них? Говорят, что московские русины собираются в одной из церквей в центре Москвы напротив станции метро Смоленская. Это правда?

— Это правда. Мне выпала честь ещё в 2014 году познакомиться с этими прекрасными людьми из общественной организации «Объединение русин». Лидер организации Андрей Васильевич Фатула, настоящий русинский патриот, писатель, профессор Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения.

Он настолько светлый и честный человек, что для нас, русин, он и его труды — это бесценное богатство. Благодаря его книгам я лично узнала, кто я и откуда, поскольку в школе, в институтах тема русин всегда была табу.

Поэтому книги Андрея Васильевича помогут, думаю, не одному поколению русин узнать своё происхождение.

Также у организации есть и духовный лидер — отец Стефан. О нем говорить можно много, но скажу только то, что когда приходишь к нему в храм (в нем русины часто собираются), и как бы тебе не было тяжело, стоит ему взять вас за руку, как тут же все беды проходят. Сильный и мудрый русинский патриот.

Братья Владимиры — это люди, которые восхитили меня с первого дня знакомства. Старший брат был послом, а младший занимает руководящую должность в российском МИДе. К сожалению, не хватит времени, чтобы рассказать о всех писателях, научных сотрудниках, ректорах и других выдающихся деятелей из российской организации «Объединения русин». Это настоящая русинская элита .