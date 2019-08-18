Торонто, Канада, , 13:49 — REGNUM

В Канаде студенты из Китайской Народной Республики, обучающиеся в университетах Торонто, устроили автопробег на личных автомобилях в поддержку политики председателя КНР Си Цзиньпина в Гонконге. Об этом сегодня, 18 августа, сообщают канадские СМИ.

В автопробеге участвуют китайские студенты на собственных автомобилях. У многих из них дорогие спорт-кары, увешанные государственными флагами КНР.

Напомним, что в Гонконге с июня месяца не прекращаются акции протеста. Поводом для их начала стало намерение властей автономии принять закон об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых властям континентального Китая.

Власти автономии отозвали законопроект, но протесты не прекратились. Протестующие теперь требуют укрепить автономию Гонконга от центрального правительства в Пекине. Власти КНР уже стянули к границе Гонконга войска.