Кубинка, Московская область, , 13:08 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Белград. Об этом рассказали глава Минобороны Сербии Александр Вулин на встрече с российским коллегой.

«Вучич передает вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал Вулин на встрече с Шойгу.

По словам Вулина, Сербия продолжит сохранять нейтралитет и не намерено присоединяться к Североатлантическому альянсу. Белград желает сам принимать решения и выбирать друзей, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в военный блок НАТО, но будет поддерживать добрые отношения со странами альянса.

При этом глава государства подчеркнул, что Сербия будет придерживаться военного нейтралитета и откажется вступать в любые военные блоки. По его словам, Сербия сможет самостоятельно защитить свои небо и землю.

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