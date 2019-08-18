Лондон, , 12:53 — REGNUM

Великобритания недооценила скорость и материализацию «российской угрозы», заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Ник Картер, сообщает The Times.

По его словам, западным странам необходимо оказывать развивающимся странам и странам Африки военную помощь, поскольку Россия якобы пытается распространить там свою сферу влиянию.

Читайте также: Посол России оценил отношения с Великобританией

Кроме того, добавил Картер, «российская угроза» оказалось намного серьезнее, чем предполагалось в 2015 году. Вместе с тем однозначного решения данной проблемы сейчас нет, однако можно усилить контрразведывательную деятельность и инвестировать больше денег в модернизацию британской армии, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Россия расширила свое присутствие в северной части Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане. Он отметил, что Россия обладает мощным подводным флотом и вкладывает средства в его совершенствование.

Читайте также: Британия запретила экспорт подводных аппаратов в Россию