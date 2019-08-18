18 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Немцы, проживающие в городах на границе с Польшей, устали от набегов «польских воров». Немецкие политики тем временем заявляют, что они не разыгрывают эту карту, но «простые люди» думают о поляках плохо и эта тема поднимается во время встреч с избирателями.

Станислав Стремидловский, , 12:27 — REGNUM





Сможет ли валун остановить воров? Мэрия города Остриц

Необычное решение приняли власти маленького немецкого города Остриц (федеральная земля Саксония), граничащего с Польшей. Как сообщает саксонская газета Sächsische Zeitung, измученная набегами похитителей автомобилей мэрия Острица установила на мосту, который ведет на сторону соседей, огромный валун. И теперь воры не смогут протаскивать по нему похищенные машины.

Статья вышла в свет 7 августа. А вчера, 17 августа, на нее обратил внимание шеф иностранного отдела польской газеты Rzeczpospolita Ежи Хащиньский. Он приводит подробности. Местные немецкие средства массовой информации пишут о «ворах из-за Нысы-Лужицка (река на границе Польши и Германии — С.С.) почти каждый день», отмечает Хащиньский. «Они пересекают этот мост и крадут то, что попадает в их руки. Ничего не изменилось со времен, когда поляков в основном видели здесь как угонщиков автомобилей. Со времени вхождения Польши в Шенгенскую зону ситуация даже ухудшилась, поскольку за границей не ведется постоянное наблюдение», — рассказывает корреспондент Sächsische Zeitung Ян Ульбрих. Его газета недавно писала о ворах, которые, прежде чем вернуться на другую сторону Нысы-Лужицка, шастали ночью по Острицу, пытались проникнуть в различные здания и в конечном итоге стащили двигатель какой-то сельскохозяйственной машины.

Со своей стороны мы можем заметить следующее: только с 7 по 17 августа на портале саксонского издания размещено три информации о случаях воровства. О «польских ворах», правда упоминается только один раз — местная полиция предотвратила попытку трех подозрительных личностей переправить на территорию Польши контейнер с явно краденными коробками с пивом, пять канистр с бензином и маслом, сотовый телефон, щетки стеклоочистителя и кухонный нож. Тем не менее, публикация Rzeczpospolita вызвала острую реакцию ее читателей, которые оставили немало злых комментариев. Автору статьи одни посоветовали привести статистические данные, чтобы не воспроизводить «немецкие стереотипы». Другие напомнили, что «Гитлер ограбил нас и много других стран на огромные суммы». Третьи возмущены: «Какая расистская и нацистская статья. Немецкий валун осложняет жизнь польским ворам, а немецким, еврейским или украинским нет». И одиноко звучит призыв признать, что предъявленные немцами претензии — это «грустно, но правда».

Действительно, после того, как в декабре 2007 года был отменен пограничный контроль между Германией и Польшей, в немецких средствах массовой информации стали появляться публикации, посвященные «польским ворам». Как сообщала в 2012 году газета Die Welt, существенно выросло число краж сельскохозяйственной техники, на что отреагировали немецкие страховые компании, подняв страховые взносы для немецких фермеров на 15−20%. При этом фермеры предъявляли претензии не только иностранным жуликам, но и собственному правительству, которое в городах на границе сократило полицейских. Это не обошло стороной и Остриц, в котором чуть было не закрыли полицейский участок. Общественность смогла его отстоять, однако работает он только с понедельника по пятницу, на выходных на звонки никто не отзывается. Правящий в Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС), вероятно, и дальше бы не обращал внимание на проблему, если бы не набирающая мощь «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Вскоре жителя федеральной земли предстоит избрать местный парламент. Последние социологические опросы показывают, что ХДС набирает 28%, а ее конкуренты из АдГ — 25%. При этом «Альтернатива для Германии» в своей избирательной кампании делает акцент на безопасности. Обвинения звучат в адрес ХДС, который ранее сокращал численность полицейских и закрывал участки, а теперь обещает в случае подтверждения мандата нанять на работу еще больше правоохранителей. Это же стало и предвыборным лозунгом АдГ. Голосование, которое состоится 1 сентября, покажет, кому больше поверят саксонцы. Но кто бы ни выиграл, решать проблему ему придется в любом случае. Как поясняют местные политики, «у нас нет антипольских лозунгов, преступниками из-за рубежа являются поляки потому, что именно здесь проходит граница с Польшей». Однако они подчеркивают, что «многие простые люди плохо думают о поляках» и «эта тема часто появляется во время встреч с избирателями».

Конечно, отношения между поляками и немцами не настолько черно-белые, чтобы прогнозировать какие-то серьезные приграничные конфликты. Но старая неприязнь друг к другу никуда не делась, она спит, возможно, дожидаясь своего часа. Не буди лихо, пока оно тихо, говорит в таких случаях народная мудрость. Беда в том, что политики далеко не всегда к ней прислушиваются.