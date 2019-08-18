Москва, , 12:02 — REGNUM

Российская Федерация в рамках работы комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республики за минувшие сутки зафиксировала 35 случаев нарушения режима прекращения огня. Турция зафиксирована 11 случаев. Об этом сказано в информационном бюллетене на сайте министерства обороны России.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что за соблюдением режима прекращения огня в Сирии следит совместная российско-турецкая комиссия. У каждый из сторон определена зона ответственности.

Российские военные зафиксировали 35 фактов нарушения режима прекращения огня. 15 в провинции Алеппо, 18 в Латакии, два в Иблиде.

Турецкая часть комиссии зафиксировала 11 случаев нарушения перемирия. Два в Идлибе, девять в Хаме.