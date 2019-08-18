Москва, , 10:45 — REGNUM

Российские военные предоставили жителям сирийской провинции Алеппо порядка трех тонн продовольственной помощи, об этом 18 августа сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон Юрий Кулик во время пресс-конференции.

«Данный район серьезно пострадал во время боевых действий. Вся инфраструктура практически уничтожена, больше всего пострадали жилые помещения. Поэтому данная гуманитарная акция очень поможет людям» Юрий Кулик

Помощь была предоставлена жителям района Ханану-Шаркей, расположенного на востоке Алеппо. Продовольственные пакеты содержат такие продукты как рис, муха, сахар, чай, мясные консервы.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военных Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.