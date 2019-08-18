Москва, , 10:18 — REGNUM

Российская Федерация по-прежнему готова к диалогу по контролю над вооружениями и не будет отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся ракеты, которые нарушают теперь уже не действующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сегодня, 18 августа, заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Шойгу подчеркнул, что Россия оставляет двери для переговоров по контролю над вооружениями открытыми. Более того, несмотря на то, что ДРСМД больше нет, Россия не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности ни в Европе, ни в Азии, но до тех пор, пока там не появятся такие ракеты вероятного противника.

«Если вы хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их в Азии, в других регионах», — сказал Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США несколько лет шли к тому, что разорвать ДРСМД. Вашингтон постоянно обвинял Москву в нарушении этого договора, в то время как сам же его и нарушал.

Со 2 августа этого договор официально не действует.

При этом представители США утверждают, что не собираются пока ставить ракеты средней и меньшей дальности в Европе, а поставят их на первой цепи остров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеются в виду малые острова, которые расположены на линии от южной оконечности Японии, далее мимо Тайваня, до Филиппин и влоть до Вьетнама. С помощью этих ракет США надеются сдерживать Китай.