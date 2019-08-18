Киев, , 09:38 — REGNUM

Власти Украины экстрадировали в Израиль беглого американского гражданина Амоса Дов Сильвера. Об этом сегодня, 18 августа, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

Напомним, что Амос Дов Сильвер имеет двойной гражданство — США и Израиля. Он является основателем сети Telegrass — виртуального рынка марихуаны. Также он выступал за легализацию марихуаны в Израиле.

Более 10 лет власти Израиля пытались поймать Амоса Дов Сильвера. Он скрывался в США, а также на Украине, где и был задержан.

Суд на Украине принял решение экстрадировать его в Израиль, но Сильвер смог сбежать во время процедуры экстрадиции. Позднее СБУ нашла его в одной из областей Украины.

Сегодня он точно был экстралирован в Израиль.