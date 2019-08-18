Кабул, , 07:27 — REGNUM

Жертвами террориста-смертника, подорвавшего себя на свадебной церемонии в столице Афганистана, стали по меньшей мере 63 человека, более 180 получили ранения различной степени тяжести, передает 18 августа агентство Xinhua официальное сообщение полиции Кабула.

Ранее стало известно, что вооруженный взрывчаткой террорист взорвал себя на свадебной церемонии на западе Кабула. Всего в свадебной церемонии принимало участие около 1200 человек. Число жертв и пострадавших может возрасти.

До сих пор никто из террористов не взял на себя ответственность за массовое убийство в столице Афганистана.

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