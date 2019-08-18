Вашингтон, , 07:18 — REGNUM

Военные эксперты Соединенных Штатов оценили флот России, подчеркнув его стремительное развитие, об этом 16 августа сообщает издание National Interest.

Аналитики США утверждают, что Москва предпочитает использовать небольшие корабли, оснащенные мощным вооружением, обладающим «серьезной огневой мощью».

Морские силы России, отметили в издании, состоят из 150 корветов, патрульных катеров и других кораблей. При этом из них лишь около 30 изделий являются крупными.

Судна, как правило оснащены противокорабельными ракетами класса «земля-воздух».

В противоположность России, в американском флоте преобладают крупные корабли — здесь имеются порядка 100 больших судов и лишь несколько десятков небольших кораблей.

Военные эксперты объясняют подобные различия особенностями исторического, географического, а также промышленного своеобразия двух государств.

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