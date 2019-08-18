Иерусалим, , 04:50 — REGNUM

Минимум четыре палестинцапогибли в результате обстрела Армией обороны Израиля на севере сектора Газа у границы с Израилем, сообщает 18 августа The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.

Сообщается, что точное число жертв атаки не известно. На новостных ресурсах сектора Газа появилась информация о четырех или пяти погибших в результате обстрела.

Ранее израильские военные заявили о том, что к ограждению вдоль границы со стороны сектора Газа приблизились вооруженные люди. Против них были задействованы боевой вертолет и танк.

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