Аден, Йемен, , 04:00 — REGNUM

О приостановке официальной работы министерства внутренних дел Йемена в Адене «с субботы до дальнейшего уведомления» заявили 18 августа на официальном сайте ведомства.

«Объявление о приостановке произошло после вооруженного восстания во главе с ополченцами так называемого Южного переходного совета против международно-признанного законного правительства и его официальных учреждений в Адене», — говорится в сообщении МВД.

Пресс-служба ведомства сообщила также, что министерство объявит о возвращении к прежнему режиму работы после того, как статус государственных учреждений будет восстановлен.

Напомним, Аден является временной столицей Йемена, где с 2015 года заседает поддерживаемое Саудовской Аравией правительство, в то время как часть страны, в том числе столица Сана, занята повстанцами-хуситами.

Неделю назад, 10 августа, сепаратисты Южного переходного совета Йемена захватили президентский дворец и военные базы Адена. Этому предшествовал раскол в коалиции йеменских сил во главе с Саудовской Аравией: лояльные президенту Хади сепаратисты выступили против недавнего союзника из-за вооруженных столкновений внутри коалиции.