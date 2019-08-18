Киев, , 03:22 — REGNUM

На грани ликвидации находится Харьковское конструкторского бюро по машиностроению, ответственность за развал предприятия лежит на министерстве обороны Украины, заявил 17 августа депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Faceboook.

«Ряд решений Министерства Обороны приведут к ликвидации ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова», — сообщил Мураев.

В заявлении депутата говорится также о том, что конструкторское бюро находится на грани выживания. Предприятие оставлено без заказов на изготовление новой техники, отсутствуют деньги для разработки новых проектов. Над бюро нависла угроза многомиллионных штрафов за невыполненные контракты. Все перечисленное — результат действий власти.

«Под угрозой уничтожения оказалось одно из ведущих предприятий страны, — негодует депутат, — которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет большой экспортный потенциал».

Предприятие, разработавшее лучший танк Второй мировой войны «Т-34», броневую машину пехоты БТМП-84, БРЭМ-Оплот, бронетранспортеры БТР-3 и БТР-4, уничтожается в том числе конкурентами из соседних стран, влияющих на украинскую власть, считает Мураев.

Между тем, Украина закупает импортные комбайны, тракторы и локомотивы, окончательно добивая этим собственное производство.

Ранее об удручающем состоянии ВПК Украины сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк. По словам чиновника, военно-промышленный комплекс страны разваливается в результате того, что во главу угла в этой сфере были поставлены частные интересы отдельных чиновников, а не интересы государства.