Вашингтон, , 19:38 — REGNUM

Власти США могут признать террористической организацией антифашистское движение ANTIFA. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил президент страны Дональд Трамп в связи с планами активистов движения остановить выступления членов неонацистских группировок в Портленде.

«Очень серьезно рассматривается возможность признать ANTIFA террористической организацией, — написал глава Белого дома. — За ситуацией в Портленде ведется пристальное наблюдение».

Трамп выразил надежду, что мэр города «справится со своей работой».

Напомним, 27 июля президент США Дональд Трамп на странице аккаунта в Twitter сообщил, что уличный радикализм представителей движения ANTIFA может стать причиной отнесения организации к террористическим.

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