Шри-Джаяварденепура-Котте, , 20:04 — REGNUM

В столице Шри-Ланки Коломбо прошел международный исторический семинар, посвященный изучению и обсуждению опыта китайской политики реформ и открытости, которой недавно исполнилось 40 лет, сообщает 17 августа Синьхуа.

Мероприятие состоялось в престижном столичном конференц-зале имени Бандаранаике. Организаторами семинара выступили посольство КНР в Шри-Ланке, а также Ланкийско-китайская ассоциация по общественно-культурному сотрудничеству; участие в нем приняли более двухсот представителе политических, деловых и академических кругов двух стран, а также экспертного сообщества.

Министр экономических реформ и государственного распределения Шри-Ланки Харша де Силва в своем выступлении обратил внимание на значительные успехи политики реформ и открытости в КНР. Благодаря этому страна стала одним из центров мирового экономического роста и важным международным инвестором.

Посол КНР Чэн Сюэюань, в свою очередь, не только отметил новый облик, который приобрел Китай в результате проведения этой политики, но и высоко оценил ее международное значение.

На полях семинара была также развернута международная выставка, посвященная реформам и открытости в КНР, демонстрирующая достижения этой страны в конце прошлого и в нынешнем столетии.