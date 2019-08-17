Пекин, , 19:00 — REGNUM

Свои первые заявления для местных СМИ после назначения сделал новый посол КНР во Франции Лу Шае, сообщает 17 августа Синьхуа.

Обратив внимание на важные результаты успешного визита во Францию в марте этого года председателя КНР Си Цзиньпина, дипломат призвал к совместной защите многосторонних подходов, укреплению двустороннего сотрудничества и взаимного политического доверия. По его словам, китайско-французские отношения выстроены на прочном фундаменте долгосрочных стратегических интересов и ориентированы на быстрое поступательное развитие.

Отметив, что КНР и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, посол отметил важность этих отношений не только для Пекина и Парижа, но и для всего мира, в котором они играют стабилизирующую роль. Частью совершенствования системы глобального управления Лу Шае назвал защиту авторитета ООН и продвижение реформы ВТО.

Китайский дипломат высоко оценил роль Франции как одного из лидеров Европейского союза и ее важность для развития вей Европы. Урегулирование спорных вопросов между КНР и Францией, по мнению посла, должно осуществляться на основе взаимного уважения и поиска точек соприкосновения при сохранении различий.