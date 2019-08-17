Брюссель, , 18:35 — REGNUM

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск. Об этом сообщили в субботу, 17 августа, в пресс-службе ЕК.

«Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям, — говорится в сообщении. — Он был отправлен обратно в Люксембург».

Отмечается, что врачи в ближайшее время проведут главе Еврокомиссии холецистэктомию (хирургическое удаление желчного пузыря).

Другие подробности пока не приводятся.