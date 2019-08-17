Брюссель, 17 августа 2019, 18:35 — REGNUM
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск. Об этом сообщили в субботу, 17 августа, в пресс-службе ЕК.
«Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям, — говорится в сообщении. — Он был отправлен обратно в Люксембург».
Отмечается, что врачи в ближайшее время проведут главе Еврокомиссии холецистэктомию (хирургическое удаление желчного пузыря).
Другие подробности пока не приводятся.