17 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Следует признать, что с низовым уровнем коррупции уходящий киевский режим боролся весьма эффективно. Украинских врачей и учителей на польских клубничных полях и чешский конвейерах более, чем достаточно. Зато коррупция более высоких уровней не только не пострадала, но и получила новые новации в своем развитии.

Андрей Ганжа, , 17:11 — REGNUM

Недавнее задержание «на взятке» Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, стала топ-новостью последних дней на украинском медиа-поле.

Самая оригинальная и узнаваемая буква укранского алфавита

Вообще-то, непонятно почему? Что, коррупция — это такая новость в Украине? Или у ее соседей? Или в мире? Ведь то, что в «цивилизованных» странах ей придумали благозвучное название «лоббизм» сути явления не меняет.

Несколько лет назад, мной и Игорем Каминником была предложена, по образу и подобию Абрахама Маслоу, шестиуровневая «пирамида коррупции»: от «сервисной позитивной» (добровольная сверхоплата за услуги профессионалов) до компрадорства (продажа государственных интересов иностранным заинтересованным лицам). И следует признать, что с низовым уровнем коррупции уходящий киевский режим боролся весьма эффективно. Во всяком случае, для того, чтобы отдать «благодарность» врачу или учителю — надо очень постараться.

Хорошо ли это? Не уверен. Потому что пока оплата труда врачей или учителей не будет соответствовать значению этих профессий в современном обществе, такая борьба будет только способствовать «вымыванию» профессионалов из страны. Уже сейчас

«дефицит врачей у нас насчитывает 40 тысяч человек, среднего медперсонала — 20 тысяч. В частности, не хватает 2000 семейных врачей, каждый из которых должен обслуживать 2000 граждан. Таким образом уже сегодня почти 4 миллиона украинцев не смогут найти себе семейного врача и не будут иметь возможности получить бесплатное направление к узким специалистам».

Зато украинских врачей и учителей на польских клубничных полях и чешский конвейерах более, чем достаточно.

Зато коррупция более высоких уровней не только не пострадала, но и получила новые новации в своем развитии. И это хорошо показывает «инцидент Грымчака».

Описывать политический путь Юрия Николаевича тошно и не гигиенично: кусок, м-м-м, «конфетки» в проруби, начавший с борьбы за сохранение СССР и дорвавшийся до большой политики что бы, под сенью вышиванки и националистического патриотизма, «воровать и болтать». И это не гипербола, можете убедиться сами (фрагмент с 1,26 по 1,30 минуту, осторожно, ненормативная лексика).

Но вот сам эпизод очень показателен. Грымчак и Игорь Овдиенко, назвавшийся «помощником замминистра» были задержаны силами Службы Безопасности Украины и Национального Антикоррупционного Бюро, при участии сотрудников Генеральной Прокуратуры при получении денежных средств в размере 480 000 долларов США. Судя по «Схемам», предоставленным НАБУ (здесь и здесь) речь шла об оплате двух «услуг»: содействия в решении спора о взимании долга межу двумя хозяйствующими субъектами (80 тысяч долларов) и содействие в согласовании разрешительных документов на строительство в исторической зоне Киева (первый «взнос» 450 тысяч долларов, всего — 1 миллион).

В первом случае деньги брались для Кассационного гражданского Суда в составе Верховного Суда Украины (через одного из заместителей Генерального Прокурора Украины), в втором — для «работы» с целым созвездием «хранителей» нашего исторического наследия: министерством юстиции (министр Павел Петренко), министерством культуры (Евгений Нищук) и Украинским институтом культурного наследия (директор Ольга Пламеницкая). Ну и, конечно, с КГГА, Киевской городской государственной администрацией (Виталий Кличко), куда же без нее.

Вот и получается, что в 2015 году мы с Каминником были очень наивными, рассматривая украинскую коррупцию как «пирамиду», вертикаль. Получается, что это «решетка», «узлами» которой являются персоны (типа Грымчака), встроенные не только в вертикаль коррупционного денежного потока, но курирующие горизонтальные связи. Иначе каким образом замминистра оккупированных территорий и совсем не интеллектуал Грымчак имел бы возможность влияния на Минкульт или мэрию? А он их явно имел: ведь полмиллиона кэшем, просто так, без проверки или гарантий, еще никому не давали.

Эти горизонтальные связи позволяют сосредоточить управление коррупционными финансовыми потоками со всего диапазона потребностей отдельного региона (от культуры и строительства до судов и самых изысканных фантазий) в одних руках. И если это руки не публичного, зависимого и хорошо висящего «на крючке» человека, то властная верхушка может не беспокоиться: политической конкуренции он не составит.

Схема «решетки» универсальна, хотя больше хочется повторить Александра Радищева: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». И остается только представить то искушение, которому сейчас подвергнется новая команда управленцев: сохранить ее. Потому что «решетка» позволит получать неучтенный кэш в практически неограниченном количестве. Достаточно только заменить «узлы».

Но, тем не менее, задержание произошло. Что это может означать?

Ведущие украинские юристы сейчас диаметрально противоположно оценивают перспективы. Есть мнение, что задержание Грымчака и Овдиенко было проведено с таким количеством процессуальных нарушений, что в суде любой адвокат развалит его «на счет три». Другие полагают, что дело имеет стопроцентную судебную перспективу. Все приводят достаточно убедительные доводы.

Но будущее «дела», как и самого Грымчака, уже не особо важно. Полагаю, что суть в том, что произошедшее является атакой команды президента Зеленского на «непонятливых» представителей старой власти.

Ключевое слово в «схеме с выбиванием долга» — это «заместитель Генпрокурора». А генпрокурор Юрий Луценко, злостно не желающий уходить в отставку. является фактором раздражения для Зекоманды. Юрий Грымчак, и это ни для кого в Киеве не секрет, является в украинской политике именно «человеком Луценко». Его задержание, с указанием на возможного коррупционера в Генпрокуратуре, это более, чем откровенный намек Юрию Витальевичу.

И тот, похоже, его уже понял. «Луценко уже объявил, что уйдет в отставку, и, насколько я понимаю, у президента уже есть на примете очень компетентный человек, который займет эту должность». Это сказал 15 августа временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор. А это означает, что американцы Луценко «слили» и теперь «ставят» на Руслана Рябошапку, о котором Тейлор сказал очень комплиментарно: «Не нам решать, кто должен быть на этой должности, и могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его тоже уважаем».

В «схеме согласования строительства» все выглядит еще проще. Никакой лидер страны не может чувствовать себя уверенно, пока не обеспечит контроль над столицей страны. Уже 24 июля, через три дня после победы «Слуги народа» на парламентских выборах, «глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА». Тогда Кличко отбился, но сейчас ему более, чем откровенно показывают, каким ветром его могут «сдуть» из мэрского кресла: из-за порчи украинского культурного наследия и застройки исторического центра Киева. И не думаю, что министр Нищук и директор Пламеницкая будут своей грудью защищать мэра. Особенно в условиях антикоррупционного расследования…

Конечно, разрушение исторического центра столицы — это самое малое из того, что могут предъявить Виталию Кличко. Зато не надо что-то доказывать с калькулятором в руках, экспертами за спиной и сворой адвокатов у противоположной стороны. Давайте вспомним: у Аль Капоне тоже было сорок бочек тяжких грехов, а засудили его за банальную неуплату налогов.

Киев