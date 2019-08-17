Брюссель, , 16:56 — REGNUM

Властям Гонконга, которым следует отказаться от насилия в отношении участников протестов, следует проявить сдержанность. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которое было распространено 17 августа в Брюсселе.

«В последние дни (в Гонконге) произошел ряд неприемлемых и жестоких инцидентов, которые могут привести к росту нестабильности и насилия, — говорится в заявлении Могерини. — Критически важно, чтобы власти (города) проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные меры для деэскалации обстановки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Гонконге начались акции протеста за сохранение автономии города от континентального Китая и против закона об экстрадиции, который позволил бы выдавать подозреваемых материковому Китаю.

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