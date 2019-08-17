Киев, , 15:11 — REGNUM

Бывший президент Украины Петр Порошенко подвергся обвинению в выводе из-за границы $8 млрд, об этом 17 августа рассказал американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин в интервью изданию Strana.

По словам миллиардера, вывод средств осуществлялся через государственную компанию «Центрэнерго», таким способом из Украины было выведено порядка $80 млн.

Также Кислин отметил, что на Порошенко в Соединенных Штатах возбуждено уголовное дело: бывшего президента подозревают в выводе из Украины транша МВФ в размере $1 млрд.

«Есть основания полагать, что указанные средства ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, в последствие они осели по карманам. Все это делалось по указу Порошенко» Сэм Кислин

Напомним, Сэм Кислин занимает должность советника по экономическим вопросам бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиана. По мнению бизнесмена, Украина нуждается в чистке высших эшелонов власти от коррупционеров.

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