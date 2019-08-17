Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM

«Единая Россия» помогла депутату Госдумы, кандидату от КПРФ Владимиру Бортко зарегистрироваться кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга: более 77% подписей за его выдвижение принадлежат муниципальным депутатам от «партии власти». Такие данные приводит интернет-издание «Ридус» со ссылкой на анализ официальных документов горизбиркома.

Владимир Бортко Council.gov.ru

На сайте избирательной комиссии Санкт-Петербурга опубликованы списки депутатов муниципальных советов, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидатов. Журналисты издания проанализировали, к каким партиям относятся депутаты, поддержавшие выдвижение Бортко. Выяснилось, что подавляющее большинство из них — члены «Единой России».

Бортко для прохождения «муниципального фильтра» при регистрации представил подписи 161 депутата. 124 из них — единоросы. Таким образом, «Единая Россия» на 77,02% обеспечила участие коммуниста в выборах.

При этом в одном из своих недавних интервью Владимир Бортко назвал «Единую Россию» партией, одно название которой «превратилось чуть ли не в ругань». «ЕдРо» — это не политическая сила, а знак на лбу, — сказал он в интервью «Свободной прессе». — Это знак принадлежности к лоялистам, что-то вроде членского билета, пропуска в номенклатуру».

Как отмечает «Ридус», делая такие заявления, Бортко умалчивает о том, что своему участию в выборах он должен быть благодарен именно «Единой России». «Почему же вы так ругаете партию власти, если на самом деле благодаря ей и только ей участвуете в выборах? А главное — как же вы смогли договориться со своими «антагонистами» об этой ошеломительной поддержке? Что было сутью и предметом этих договорённостей? И в чём тогда заключается ваша оппозиционность?» — задаются вопросами журналисты издания.

Ранее Альянс независимых депутатов Санкт-Петербурга опубликовал сравнительное исследование кандидатов в губернаторы на основе их биографии и заявлений. Бортко в нём припоминают украинскую национальность, съёмки эротического фильма, активное использование бюджетных средств, знакомство с криминалом. «На свои последние фильмы Бортко получил более 600 миллионов бюджетных субсидий, но в прокате обе картины провалились. Партнерами режиссера, с чьей помощью снимался сериал «Бандитский Петербург», были представители «тамбовской ОПГ» и другие криминальные авторитеты города», — говорится в исследовании.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).