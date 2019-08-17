Поти, , 14:25 — REGNUM

Работники транспортной компании Barville Georgia в грузинском порту Поти прекратили забастовку и возобновили работу, передает 17 августа «Первый канал грузинского телевидения».

Заместитель председателя «Объединенного профсоюза Грузии» Лаврентий Алания встретился с генеральным директором компании, который пообещал выполнить условия работников.

«Менеджер пообещал нам, что требования забастовщиков будут выполнены на этом этапе, и поэтому они возобновили работу», — сказал Алания.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа работники Barville Georgia объявили забастовку, требуя повышения заработной платы, улучшения условий труда и соблюдения требований охраны труда.

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