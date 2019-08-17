Додома, , 14:25 — REGNUM

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что он учит суахили по книгам, подаренным Президентом Танзании Джоном Магуфули.

Также Президент Рамафоса выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва бензовоза в области Морогоро 10 августа, вследствие которого погибло 89 человек, более 30 пострадало.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», выступая 16 августа в Центре Мазимбу в области Морогоро, Рамафоса отметил, что кампания по обучению суахили в южноафриканской стране началась еще в мае 2019 года после визита Президент Магуфули в ЮАР.

По его словам, с тех пор он сам начал учить суахили и продолжает прилагать все усилия для этого.

«Президент Магуфули посетил ЮАР и пригласил меня совершить ответный визит в Танзанию, я согласился. Он также хотел, чтобы я выучил суахили и дал мне книги. Я начал их читать и учить язык. Вот уже прошло четыре месяца за его изучением», — поделился Рамафоса.

«Вчера я сказал Президенту Магуфули, что изучал суахили в основном по книгам, которые он мне подарил, и я хорошо говорю на нем, но, поскольку у нас в ЮАР 11 официальных языков, то я решил выделить отдельный день, понедельник, в который я буду говорить на суахили. Так что, если вы хотите узнать, насколько хорошо я говорю на суахили, встречайтесь со мной в понедельник», — добавил он.

Президент Рамафоса находится в Танзании с 14 августа. Уже 17 августа он примет участие в 39-м саммите Сообщества развития Юга Африки (САДК).