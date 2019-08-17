Берлин, , 13:30 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила вклад Венгрии в объединение ФРГ и ГДР в 1989 году, об этом 17 августа сообщается на сайте федерального правительства страны.

По словам Меркель, именно Венгрия открыла границы, что позволило немцам из ГДР переехать в Австрию: 19 августа 1989 года порядка 700 жителей перебрались в указанную страну.

«Вспоминая этот день, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что подобное развитие событий стало возможным благодаря действию некоторых стран, в том числе и Венгрии. За это мы всегда будем благодарны» Ангела Меркель

Заявление было сделано в преддверии государственного визита Меркель в Будапешт, который состоится в понедельник 19 августа.

Напомним, ранее 6 августа вице-председатель Бундестага Вольфганг Кубикки заявил, что объединение Германии было бы невозможно без действий Советского Союза. По мнению члена Свободной демократической партии, без русских не было бы единства немцев, которое состоялось без кровопролития.

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