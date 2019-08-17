Сеул, , 13:30 — REGNUM

Правительство Южной Кореи намерено обложить дополнительным налогом интернет-провайдеров видеоконтента. Перспективная мера уже получила название «налога на YouTube», сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на министерство науки и ИКТ.

Новая налоговая мера коснётся ОТТ-провайдеров, таких как известный сервис YouTube. Как считают в правительстве, из-за подобных сервисов традиционные СМИ лишаются большой части аудитории; более того, государство недополучает значительную часть налогов. В частности, по подсчётам экономистов, Google, который владеет YouTube, только за прошлый год заработал 4,5 млрд долларов в Южной Корее. При этом, налоги были уплачены лишь в объёме 17 млн долларов.

Ожидается, что в случае введения нового налога, собранные средства будут направляться в Фонд поддержки телевещания для развития традиционных цифровых СМИ.