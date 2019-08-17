Пхеньян, , 15:42 — REGNUM

Северная Корея больше не намерена вести диалог с Югом. С таким заявлением выступил официальный представитель Комитета по мировому воссоединению Родины (КНДР), сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Заявление было сделано на фоне уже шестых за последние две недели ракетных запусков, произведённых Северной Кореей, а также на следующий день после годовщины освобождения Кореи от колониального правления Японии в 1945 году. Подобное возмущение и провокационные действия Севера обусловлены проведением на Юге совместных с США военных учений, которые Пхеньян расценивает как подготовку к вторжению. Военные манёвры КНДР считает нарушением деклараций, принятых ранее по итогам саммитов, и видит в них противоречие миролюбивой риторике Сеула.

Впрочем, эксперты не придают подобным заявлениям большого значения и расценивают их как пропагандистские действия и своеобразный сигнал к продолжению переговоров.