Сана, , 13:18 — REGNUM

Йеменские хуситы атаковали с помощью десяти дронов нефтеносные объекты Саудовской Аравии, в частности месторождение Шейба, об этом 17 августа сообщает Reuters.

Подробности инцидента предоставлены не были, известно лишь то, что атка была нацелена на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, расположенный близ границы с ОАЭ.

Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали данное нападение, информации о жертвах или ущербе, нанесенном инфраструктуре объекта, пока не поступало.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с августа 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли президента страны Мансура Хади и захватили большую часть государства, включая столицу, город Сана.

В 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия и возглавляемая ею коалиция, что привело к эскалации насилия.

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