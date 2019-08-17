Дакка, , 15:17 — REGNUM

Бангладеш вновь попытается осуществить репатриацию беженцев рохинджа обратно в Мьянму. Об этом 16 августа сообщило бангладешское новостное издание Протхом ало.

Беженцы рохинджа (cc) Zlatica Hoke

Официальный представитель МИД Мьянмы Мьин Тху заявил, что изначально Дакка выступила с предложением о возвращении на родину 22 000 беженцев, однако в процессе переговоров число подлежащих репатриации рохинджа было уменьшено до 3540. Их репатриация запланирована на 22 августа. Высокопоставленный бангладешский чиновник на условиях анонимности также подчеркнул, что никто не будет заставлять рохинджа покинуть Бангладеш силой. «Дакка настаивает на том, чтобы репатриация была безопасной, добровольной и чтобы рохинджа отправились на родину, не потеряв чувство собственного достоинства», — добавил он.

Напомним, что Бангладеш и Мьянма уже предпринимали попытку репатриации беженцев в 2018 году. Усилия двух стран не увенчались успехом из-за нежелания рохинджа покидать бангладешский Кокс-Базар. Общая численность беженцев из Мьянмы на территории Бангладеш оценивается в 730 тысяч человек.