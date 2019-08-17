Нью-Дели, , 14:19 — REGNUM

Верховный суд Индии распорядился о переносе рассмотрения петиции по массовым нарушениям прав и свобод человека в Кашмире. Об этом 16 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Верховный суд Индии (cc) Pinakpani

Коллегия судей во главе председателем Верховного суда Ранджаном Гогои пояснила, что перенос рассмотрения петиции продиктован постепенной нормализацией ситуации в штате Джамму и Кашмир. В частности, местные власти восстанавливают доступ местных жителей к средствам телефонной связи и сети Интернет. Сообщается, что Верховный суд Индии рассмотрит все петиции по каширскому вопросу в рамках одного слушания позже. «Возможно, к тому времени вмешательство Верховного суда для защиты демократии в Джамму и Кашмире уже не потребуется», — пояснили в высшем судебном органе южноазиатского государства.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Сразу после ликвидации привилегий штата правительство Индии направило в регион дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд в Джамму и Кашмир и ограничило передвижение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. 16 августа глава департамента общего управления правительства Джамму и Кашмира Б.В.Р. Субрахманиам сообщил о постепенной отмене всех ограничений, введённых после отмены статьи 370 Конституции Индии для обеспечения безопасности в регионе.