Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM

Правительство индийского Джамму и Кашмира заявило, что ситуация в регионе нормализовалась и с 16 августа местные государственные учреждения постепенно начинают работу. Об этом 16 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на заявление главы департамента общего управления правительства Джамму и Кашмира Б.В.Р. Субрахманиама.

На пресс-конференции Б.В.Р. Субрахманиам подчеркнул, что большинство государственных учреждений уже начали работать в нормальном режиме. По словам кашмирского чиновника, доступ к телефонной связи будет восстановлен 17 августа, а учреждения среднего и высшего образования продолжат работу с 19 августа. Б.В.Р Субрахманиам также отметил, что дата нормализации движения общественного транспорта пока не утверждена. Он заявил, что все ограничения, введённые для обеспечения безопасности в Джамму и Кашмире после отмены статьи 370 Конституции Индии, будут сняты в ближайшее время.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Правительство разделит штат на две союзные территории: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Сразу после ликвидации особого статуса штата МВД Индии направило в регион дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд в Джамму и Кашмир и ограничило передвижение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет.