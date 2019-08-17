Нью-Дели, , 13:14 — REGNUM

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что ядерная доктрина южноазиатского государства, заключающаяся в неприменении ядерного оружия первыми, может быть изменена в будущем в зависимости от ситуации. По сообщению индийского новостного издания NDTV Кхабар, с соответствующим заявлением глава оборонного ведомства Индии выступил 16 августа на ядерном полигоне Покхран, штат Раджастхан.

В своей речи Раджнатх Сингх подчеркнул, что испытания ядерного оружия в Покхране стали демонстрацией мощи Индии. По словам главы индийского оборонного ведомства, несмотря на тестовые подрывы ядерных бомб в раджастханской пустыне до настоящего времени Индия последовательно придерживалась принципа отказа от применения ядерного оружия за исключением тех случаев, когда государство само окажется объектом ядерной агрессии со стороны других стран. Тем не менее, Раджнатх Сингх отметил, что индийское руководство оставляет за собой право изменить свою ядерную доктрину в зависимости от конкретных обстоятельств.

Напомним, что последние испытания ядерного оружия в Индии были осуществлены 11 мая 1998 года, когда в рамках специальной операции «Шакти» на полигоне Покхран в раджастханской пустые Тар состоялась серия успешных подрывов ядерных бомб. Впоследствии данный день был объявлен Национальным днем технологий Индии.