Нью-Дели, , 16:14 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о начале новой программы по обеспечению населения южноазиатского государства питьевой водой. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на обращение индийского лидера к нации по случаю Дня независимости Индии.

Нарендра Моди Prime Minister's Office

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что новая программа будет носить название «Джал дживан», что в переводе с хинди означает «Водная жизнь». Общая стоимость программы оценивается в 3,5 трлн рупий (примерно 50 млрд долларов). Указанные средства будут использованы не только для строительства водопроводной сети, но и для создания системы сохранения водных ресурсов, обеспечения запасов дождевой воды, а также строительства ирригационных сооружений, объектов для очищения и опреснения воды.

В обращении к нации Нарендра Моди заявил, что на протяжении всей истории независимой Индии жители сельских районов не имели доступа к питьевой водопроводной воде и были вынуждены преодолевать десятки километров для её получения. Премьер-министр Индии призвал всех индийцев помочь федеральному правительству исправить сложившееся положение и превратить правительственную инициативу «Джал дживан» в по-настоящему общенациональное движение. Напомним, что обеспечение доступа всех жителей Индии к водопроводной воде было одним из ключевых положений предвыборной программы правящей Бхаратия джаната парти (БДП).