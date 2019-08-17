Тегеран, , 15:47 — REGNUM

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Хоссейн Салами призвал врагов, вынашивающих планы начать войну против Ирана, принимать во внимание авторитет Исламской республики на международной арене. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, Иран сохранил свою экономическую, военную политическую и культурную независимость, что является беспрецедентным случаем в современных международных отношениях. Благодаря этому Исламская республика обладает значительным авторитетом.

Хоссейн Салами также подчеркнул, что силы КСИР надежно охраняют северо-западные границы страны, осуществляя контроль над всеми приграничными пунктами в этом районе. Подразделение способно справится с любыми угрозами иранскому суверенитету.