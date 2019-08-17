Тегеран, 17 августа 2019, 16:06 — REGNUM
Официальный представитель МИД Франции Агнес фон дер Мюль в ходе беседы с журналистами заявила, что все страны-участницы СВПД, а не только Европа, должны нести ответственность за соблюдение экономических интересов Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
По словам дипломата, предоставление экономических выгод Ирану от выполнения СВПД является обязанностью не только ЕС, но и США, России и Китая. Все страны без исключения должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН №2231.
Агнес фон дер Миль отметила, что Франция и Германия защищают интересы Ирана в рамках «ядерной сделки». Так, ими был выработан механизм INSTEX, который в настоящее время работает. Недавно в его рамках были сделаны первые транзакции, соответствующие мировым финансовым стандартам.