Анкара, , 15:38 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция нацелена на развитие отношений с регионами Африки, Латинской Америки, а также странами программы «нового открытия Азии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что эти направления являются не альтернативами друг другу, а взаимодополняющими. Он отметил: «С давних пор такого рода «открытости» в отношениях с нами запрашивали европейские страны. Сейчас я вижу, что некоторые в Турции выбирают их направленность».

Министр добавил: «Некоторые говорят, мол, почему снова выбрали Азию, что Турции там делать, но мы не обращаем внимание на такой близорукий подход. Любую открытость в отношениях мы стремимся повернуть в сторону партнерства».