Анкара, , 13:00 — REGNUM

Министерство обороны Турецкой Республики с официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило, что новости и комментарии некоторых СМИ, появившиеся в последнее время о позиции представителей Турции и США в вопросе совместного создания зоны безопасности на севере Сирии, не соответствуют действительности.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении сказано: «Все действия, которые осуществляются по вопросу создания зоны безопасности на севере Сирии совместно с США, доводятся до сведения общественности Министерством обороны в свое время».

В заявлении указано: «В этой связи в оглашенной ранее и действительной на настоящий момент позиции Турции в вопросе зоны безопасности не произошло никаких изменений».